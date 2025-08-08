Украинец пытался сбежать за границу необычным способом. Он хотел вылететь из страны на параплане.

Впрочем, этот "авиарейс" отменили пограничники. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГПСУ.

Как украинец пытался попасть в Молдову?

В ГПСУ рассказали, что это был "авиарейс в Молдову". А "пилота" задержали без документов.

Им оказался 48-летний житель Хмельницкой области. Параплан он приобрел в Интернете за 500 евро.

Для "взлета" выбрал поле недалеко от госграницы и планировал лететь без документов и любой навигации – "на глаз",

– рассказали пограничники.

Мужчина пытался сбежать из Украины на параплане / Фото ГПСУ

Они отметили, что это могло закончиться трагедией. "Полет" остановили еще до старта пограничники Могилев-Подольского отряда.

Мужчину задержали и привлекли к административной ответственности.

Напомним, что недавно на украинско-польской границе мужчина пытался выехать из страны с нынешней и бывшей женами.