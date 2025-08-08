Мешканець Хмельниччини хотів вилетіти з України на параплані: "авіарейс" не вдався
- 48-річний житель Хмельницької області намагався вилетіти до Молдови на параплані без документів.
- Параплан був придбаний в Інтернеті за 500 євро, але його "політ" зупинили прикордонники, затримавши чоловіка.
Українець намагався втекти за кордон у незвичний спосіб. Він хотів вилетіти з країни на параплані.
Втім, цей "авіарейс" скасували прикордонники. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДПСУ.
Дивіться також У сукні та перуці: одесит перевдягнувся в жінку, щоб перетнути кордон
Як українець намагався потрапити до Молдови?
У️ ДПСУ розповіли, що це був "авіарейс до Молдови". А "пілота" затримали без документів.
Ним виявився 48-річний житель Хмельницької області. Параплан він придбав в Інтернеті за 500 євро.
Для "зльоту" обрав поле неподалік держкордону та планував летіти без документів і будь-якої навігації – "на око",
– розповіли прикордонники.
Чоловік намагався втекти з України на параплані / Фото ДПСУ
Вони зауважили, що це могло закінчитися трагедією. "Політ" зупинили ще до старту прикордонники Могилів-Подільського загону.
Чоловіка затримали та притягнули до адміністративної відповідальності.
Нагадаємо, що нещодавно на українсько-польському кордоні чоловік намагався виїхати з країни з нинішньою та колишньою дружинами.