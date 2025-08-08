Українець намагався втекти за кордон у незвичний спосіб. Він хотів вилетіти з країни на параплані.

Втім, цей "авіарейс" скасували прикордонники. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДПСУ.

Як українець намагався потрапити до Молдови?

У️ ДПСУ розповіли, що це був "авіарейс до Молдови". А "пілота" затримали без документів.

Ним виявився 48-річний житель Хмельницької області. Параплан він придбав в Інтернеті за 500 євро.

Для "зльоту" обрав поле неподалік держкордону та планував летіти без документів і будь-якої навігації – "на око",

– розповіли прикордонники.

Чоловік намагався втекти з України на параплані / Фото ДПСУ

Вони зауважили, що це могло закінчитися трагедією. "Політ" зупинили ще до старту прикордонники Могилів-Подільського загону.

Чоловіка затримали та притягнули до адміністративної відповідальності.

