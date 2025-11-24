На Харьковщине прогремела серия взрывов: БпЛА терроризируют область
- 24 ноября в Харьковской области раздавались взрывы из-за атаки ударных дронов-камикадзе.
- После 20:46 в Нововодолажской громаде прогремел первый взрыв, а в течение 10 минут – еще несколько.
Россия 24 ноября снова терроризирует Украину ударными дронами-камикадзе. Из-за этого в Харьковской области слышали серию взрывов.
Что известно об атаке на Харьковщину?
Воздушная тревога в разных районах Харьковщины 24 ноября раздается уже около 2 часов. Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских дронов в сторону области.
Новые группы БпЛА на севере Харьковщины, курсом на юг,
– говорится в сообщении.
После 20:46 в Нововодолажской общине раздался первый взрыв. Менее чем через 10 минут еще несколько всколыхнули населенный пункт.
Новые взрывы прогремели после 20:54. Угроза ударов российскими беспилотниками для области сохраняется.
Пока нет деталей от власти относительно последствий атаки. В случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе следует как можно быстрее пройти в укрытие и дождаться отбоя угрозы.
Последние атаки России на Украину: каковы последствия?
- В этот же день оккупанты ударили беспилотниками по Одессе. Из-за атаки в нескольких районах города исчез свет и есть перебои в работе электротранспорта.
- Также в Сумах после обстрела дронами были перебои со светом и водоснабжением. До сих пор обесточенной остается часть города, а горводоканал работает на резервном питании и возобновляет подачу воды в дома.
- Также утром враг обстрелял Чернигов. В результате падения беспилотника загорелся дом. Известно о двух пострадавших.