Что известно об атаке на Харьковщину?

Воздушная тревога в разных районах Харьковщины 24 ноября раздается уже около 2 часов. Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских дронов в сторону области.

Новые группы БпЛА на севере Харьковщины, курсом на юг,

– говорится в сообщении.

После 20:46 в Нововодолажской общине раздался первый взрыв. Менее чем через 10 минут еще несколько всколыхнули населенный пункт.

Новые взрывы прогремели после 20:54. Угроза ударов российскими беспилотниками для области сохраняется.

Пока нет деталей от власти относительно последствий атаки. В случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе следует как можно быстрее пройти в укрытие и дождаться отбоя угрозы.

