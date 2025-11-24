Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про атаку на Харківщину?

Повітряна тривога у різних районах Харківщини 24 листопада лунає вже близько 2 годин. Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих дронів у бік області.

Нові групи БпЛА на півночі Харківщини, курсом на південь,

– йдеться в повідомленні.

Після 20:46 у Нововодолазькій громаді пролунав перший вибух. Менш ніж за 10 хвилин ще кілька сколихнули населений пункт.

Нові вибухи пролунали після 20:54. Загроза ударів російськими безпілотниками для області зберігається.

Наразі немає деталей від влади щодо наслідків атаки. У разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні варто якнайшвидше пройти в укриття і дочекатись там відбою загрози.

