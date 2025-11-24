Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Що відомо про атаку на Харківщину?
Повітряна тривога у різних районах Харківщини 24 листопада лунає вже близько 2 годин. Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих дронів у бік області.
Нові групи БпЛА на півночі Харківщини, курсом на південь,
– йдеться в повідомленні.
Після 20:46 у Нововодолазькій громаді пролунав перший вибух. Менш ніж за 10 хвилин ще кілька сколихнули населений пункт.
Нові вибухи пролунали після 20:54. Загроза ударів російськими безпілотниками для області зберігається.
Наразі немає деталей від влади щодо наслідків атаки. У разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні варто якнайшвидше пройти в укриття і дочекатись там відбою загрози.
Останні атаки Росії на Україну: які наслідки?
Цього ж дня окупанти вдарили безпілотниками по Одесі. Через атаку в кількох районах міста зникло світло та є перебої в роботі електротранспорту.
Також у Сумах після обстрілу дронами були перебої зі світлом та водопостачанням. Досі знеструмленою залишається частина міста, а міськводоканал працює на резервному живленні та відновлює подачу води у домівки.
Також вранці ворог обстріляв Чернігів. В результаті падіння безпілотника зайнявся будинок. Відомо про двох постраждалих.