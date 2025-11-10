На Камчатке перевернулся катер ФСБ России: его не смогли спустить на воду

Вечером 6 ноября в Петропавловске-Камчатском произошел инцидент с судном пограничной службы ФСБ. Во время спуска на воду малый корабль ПСКА-287 перевернулся во время спуска на воду.

В Сети показали видео перевернувшегося судна ПСКА-287,. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграм-каналы и Центр противодействия дезинформации.

Как на Камчатке перевернулось судно ФСБ?

По имеющейся информации, корабль находился в ремонте и его спускали на воду, когда произошла аварийная ситуация. Несколько рабочих оказались в море, однако, по предварительным сообщениям, серьезных травм или погибших нет. Официального подтверждения от пограничного ведомства пока не поступало.

На опубликованных кадрах видно, что судно не может самостоятельно держать вертикальную позицию – его подперли, чтобы предотвратить полное переворачивание на бок. Детали о причинах инцидента пока неизвестны.

Момент опрокидывания лодки ФСБ: смотрите видео

"Эти кадры прекрасно иллюстрируют нынешнее состояние российской судостроительной отрасли – деградация и упадок. Из-за западных санкций Москва не имеет доступа к сертифицированным комплектующим, поэтому российские верфи не могут осуществлять качественный ремонт судов. В этих условиях регулярные аварии уже стали обыденностью", – прокомментировали в ЦПД.

Там напомнили о судьбе российского авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", который фактически списали на металлолом. Проблемы у России возникли и в планах переоборудовать большой противолодочный корабль "Адмирал Чабаненко" во фрегат, который должен был бы бороться с подводными лодками НАТО.

