На Камчатці перекинувся катер ФСБ Росії: його не змогли спустити на воду

Увечері 6 листопада в Петропавловську-Камчатському стався інцидент з судном прикордонної служби ФСБ. Під час спуску на воду малий корабель ПСКА-287 перекинувся.

У Мережі показали відео судна ПСКА-287, що перекинулося. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали і Центр протидії дезінформації.

Як на Камчатці перекинулося судно ФСБ?

За наявною інформацією, корабель перебував у ремонті і його спускали на воду, коли сталася аварійна ситуація. Кілька робітників опинилися в морі, проте, за попередніми повідомленнями, серйозних травм або загиблих немає. Офіційного підтвердження від прикордонного відомства поки не надходило.

На опублікованих кадрах видно, що судно не може самостійно тримати вертикальну позицію – його підперли, щоб запобігти повному перевертанню на бік. Деталі щодо причин інциденту наразі невідомі.

Момент перекидання човна ФСБ: дивіться відео

"Ці кадри чудово ілюструють нинішній стан російської суднобудівної галузі – деградація і занепад. Через західні санкції Москва не має доступу до сертифікованих комплектуючих, тому російські верфі не можуть здійснювати якісний ремонт суден. У цих умовах регулярні аварії вже стали буденністю", – прокоментували у ЦПД.

Там нагадали про долю російського авіаносного крейсера "Адмірал Кузнєцов", який фактично списали на металобрухт. Проблеми у Росії виникли і у планах переобладнати великий протичовновий корабель "Адмірал Чабаненко" у фрегат, що мав би боротися з підводними човнами НАТО.

