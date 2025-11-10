На Камчатці перекинувся катер ФСБ Росії: його не змогли спустити на воду
- У Петропавловську-Камчатському під час спуску на воду перекинувся катер ФСБ, кілька робітників опинилися в морі, але жертв немає.
- Інцидент підкреслює проблеми російської суднобудівної галузі через санкції, що перешкоджають доступу до якісних комплектуючих.
Увечері 6 листопада в Петропавловську-Камчатському стався інцидент з судном прикордонної служби ФСБ. Під час спуску на воду малий корабель ПСКА-287 перекинувся.
У Мережі показали відео судна ПСКА-287, що перекинулося. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали і Центр протидії дезінформації.
Дивіться також "Щось вибухнуло в нас": у Таганрозі росіяни скаржаться на проблеми зі світлом і зв'язком
Як на Камчатці перекинулося судно ФСБ?
За наявною інформацією, корабель перебував у ремонті і його спускали на воду, коли сталася аварійна ситуація. Кілька робітників опинилися в морі, проте, за попередніми повідомленнями, серйозних травм або загиблих немає. Офіційного підтвердження від прикордонного відомства поки не надходило.
На опублікованих кадрах видно, що судно не може самостійно тримати вертикальну позицію – його підперли, щоб запобігти повному перевертанню на бік. Деталі щодо причин інциденту наразі невідомі.
Момент перекидання човна ФСБ: дивіться відео
"Ці кадри чудово ілюструють нинішній стан російської суднобудівної галузі – деградація і занепад. Через західні санкції Москва не має доступу до сертифікованих комплектуючих, тому російські верфі не можуть здійснювати якісний ремонт суден. У цих умовах регулярні аварії вже стали буденністю", – прокоментували у ЦПД.
Там нагадали про долю російського авіаносного крейсера "Адмірал Кузнєцов", який фактично списали на металобрухт. Проблеми у Росії виникли і у планах переобладнати великий протичовновий корабель "Адмірал Чабаненко" у фрегат, що мав би боротися з підводними човнами НАТО.
У Дагестані розбився гелікоптер
У Дагестані розбився гелікоптер Ка-226, загинули 4 особи, які були працівниками Кізлярського електромеханічного заводу. Він перебуває під санкціями, адже постачає обладнання для російської бойової авіації.
Вертоліт впав на базу відпочинку, з семи осіб на борту троє вижили, але госпіталізовані у тяжкому стані.