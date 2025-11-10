В Сети показали видео перевернувшегося судна ПСКА-287,. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграм-каналы и Центр противодействия дезинформации.
Как на Камчатке перевернулось судно ФСБ?
По имеющейся информации, корабль находился в ремонте и его спускали на воду, когда произошла аварийная ситуация. Несколько рабочих оказались в море, однако, по предварительным сообщениям, серьезных травм или погибших нет. Официального подтверждения от пограничного ведомства пока не поступало.
На опубликованных кадрах видно, что судно не может самостоятельно держать вертикальную позицию – его подперли, чтобы предотвратить полное переворачивание на бок. Детали о причинах инцидента пока неизвестны.
"Эти кадры прекрасно иллюстрируют нынешнее состояние российской судостроительной отрасли – деградация и упадок. Из-за западных санкций Москва не имеет доступа к сертифицированным комплектующим, поэтому российские верфи не могут осуществлять качественный ремонт судов. В этих условиях регулярные аварии уже стали обыденностью", – прокомментировали в ЦПД.
Там напомнили о судьбе российского авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", который фактически списали на металлолом. Проблемы у России возникли и в планах переоборудовать большой противолодочный корабль "Адмирал Чабаненко" во фрегат, который должен был бы бороться с подводными лодками НАТО.
В Дагестане разбился вертолет
В Дагестане разбился вертолет Ка-226, погибли 4 человека, которые были работниками Кизлярского электромеханического завода. Он находится под санкциями, ведь поставляет оборудование для российской боевой авиации.
Вертолет упал на базу отдыха, из семи человек на борту трое выжили, но госпитализированы в тяжелом состоянии.