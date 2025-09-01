Вечером 1 сентября российская армия в очередной раз атакует столицу Украины. Жители слышали взрывы, ведь в воздушном пространстве вражеские беспилотники.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

Что известно о взрывах в Киевской области?

В Киевской ОВА подчеркнули, что в воздушном пространстве зафиксировано вражеские БпЛА. Силы ПВО работают по цели.

Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности,

– написали в администрации.

Об опасности рассказали и в Воздушных Силах. По словам защитников, угроза применения вражеских БпЛА была в Белой Церкви, а позже в Броварском и Бориспольском районах.

В областной администрации призвали украинцев придерживаться информационной тишины – не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.

Какие регионы атаковал враг в последнее время?