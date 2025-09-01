На Киевщине прогремели взрывы: работает ПВО
- 1 сентября российская армия атаковала Киевскую область, жители слышали взрывы из-за вражеских беспилотников, а силы ПВО работали по цели.
- Угроза вражеских БпЛА была зафиксирована в Белой Церкви, а позже в Броварском и Бориспольском районах, администрация призвала не распространять информацию о работе защитников.
Вечером 1 сентября российская армия в очередной раз атакует столицу Украины. Жители слышали взрывы, ведь в воздушном пространстве вражеские беспилотники.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.
Что известно о взрывах в Киевской области?
В Киевской ОВА подчеркнули, что в воздушном пространстве зафиксировано вражеские БпЛА. Силы ПВО работают по цели.
Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности,
– написали в администрации.
Об опасности рассказали и в Воздушных Силах. По словам защитников, угроза применения вражеских БпЛА была в Белой Церкви, а позже в Броварском и Бориспольском районах.
В областной администрации призвали украинцев придерживаться информационной тишины – не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.
Какие регионы атаковал враг в последнее время?
Днем 1 сентября российские захватчики ударили по Сумах. По предварительным данным, там оккупанты попали в объект инфраструктуры.
В ночь на 1 сентября враг атаковал Киевскую область беспилотниками. Работали силы ПВО.
Оккупанты дважды за день ударили по Запорожью 31 августа. Летали российские беспилотники. По словам защитников, были привлечены средства для сбивания дронов врага.