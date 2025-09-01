Увечері 1 вересня російська армія вкотре атакує столицю України. Жителі чули вибухи, адже у повітряному просторі ворожі безпілотники.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

Що відомо про вибухи в Київській області?

У Київській ОВА підкреслили, що в повітряному просторі зафіксовано ворожі БпЛА. Сили ППО працюють по цілі.

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,

– написали в адміністрації.

Про небезпеку розповіли й у Повітряних Силах. За словами захисників, загроза застосування ворожих БпЛА була у Білій Церкві, а пізніше у Броварському та Бориспільському районах.