На Киевщине прогремели взрывы

К вечеру 5 декабря Россия вновь начала террор Украины дронами. Воздушная тревога досталась и Киевской области.

Около 19:30 для Киевщины объявили опасность в связи с появлением российских беспилотников в воздушном пространстве региона, передает 24 Канал.

Смотрите также Враг массированно атаковал Харьков и область: есть ли пострадавшие

Что известно о взрывах в Киевской области?

В 19:47 Воздушные силы сообщили о БПЛА на востоке Киевщины, двигавшихся в направлении Борисполя и Броваров.

Тогда Киевская ОВА предупредила о взрывах в области. Это следствие работы ПВО по вражеским целям.

Находитесь в укрытии до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности!,

– обратилась к украинцам власть.

Также в КОВА напомнили о необходимости соблюдать информационную тишину, не фиксировать и не выкладывать в сеть работу ПВО.

К слову, днем ​​уже объявляли воздушную тревогу в Бориспольском и Броварском районах из-за двигавшихся из Черниговской области российских дронов.

Каковы последствия последних атак России на Украину?