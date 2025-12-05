На Київщині пролунали вибухи

Надвечір 5 грудня Росія знову розпочала терор України дронами. Повітряна тривога дісталася і Київської області.

Близько 19:30 для Київщини оголосили небезпеку у зв'язку із появою російських безпілотників у повітряному просторі регіону, передає 24 Канал.

Що відомо про вибухи у Київській області?

О 19:47 Повітряні сили повідомили про БпЛА на сході Київщини, що рухалися в напрямку Борисполя та Броварів.

Тоді Київська ОВА попередила про вибухи в області. Це наслідок роботи ППО по ворожих цілях.

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку!,

– звернулася до українців влада.

Також в КОВА нагадали за необхідність дотримуватися інформаційної тиші, не фіксувати та не викладати в мережу роботу ППО.

До слова, вдень вже оголошували повітряну тривогу у Бориспільському та Броварському районах через російські дрони, які рухалися з Чернігівської області.

Які наслідки останніх атак Росії на Україну?