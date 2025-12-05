На Київщині пролунали вибухи
Надвечір 5 грудня Росія знову розпочала терор України дронами. Повітряна тривога дісталася і Київської області.
Близько 19:30 для Київщини оголосили небезпеку у зв'язку із появою російських безпілотників у повітряному просторі регіону, передає 24 Канал.
Що відомо про вибухи у Київській області?
О 19:47 Повітряні сили повідомили про БпЛА на сході Київщини, що рухалися в напрямку Борисполя та Броварів.
Тоді Київська ОВА попередила про вибухи в області. Це наслідок роботи ППО по ворожих цілях.
Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку!,
– звернулася до українців влада.
Також в КОВА нагадали за необхідність дотримуватися інформаційної тиші, не фіксувати та не викладати в мережу роботу ППО.
До слова, вдень вже оголошували повітряну тривогу у Бориспільському та Броварському районах через російські дрони, які рухалися з Чернігівської області.
Які наслідки останніх атак Росії на Україну?
- 5 грудня росіяни обстріляли дронами Дніпропетровську область. У Васильківській громаді Синельниківського району окупанти поцілили БпЛА по житловому сектору. Загинув 12-річний хлопчик. Постраждали його батьки – жінка, 1988 року народження та чоловік, 1986 року народження. Зруйнований приватний будинок, ще один пошкоджений.
- У Покровській громаді Нікопольського району внаслідок ворожої атаки також постраждав чоловік, 1955 року народження – він зазнав мінно-вибухової травми.
- Внаслідок атаки 4 грудня на Одещині виникла пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури, пошкоджено адмінбудівлю, поруч розташовані багатоповерхівки та легкові авто. Відомо про поранених.