На Киевщине ПВО работает по дронам

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.

Что известно о взрывах в Киевской области вечером 21 августа?

В воздушном пространстве Киевской области зафиксировали российские беспилотники.

Силы ПВО работают по целям,

– написали в ОВА в 18:37.

Местных жителей призывают находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности.

Важно! Придерживайтесь информационной тишины, – ни в коем случае не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников.

Заметим, в 18:12 в Броварском и Вышгородском районах Киевской области объявили тревогу.

Север Киевщины – угроза применения ударных БпЛА!

– написали Воздушные силы в 18:14.

Добавим, уже в 18:47 военные предупредили об угрозе применения ударных дронов в Киеве.

