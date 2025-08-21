На Киевщине ПВО работает по дронам
На Киевщине ПВО работает по дронам
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.
Смотрите также Россия массированно атаковала Украину ракетами и "Шахедами": где слышали взрывы и какие последствия
Что известно о взрывах в Киевской области вечером 21 августа?
В воздушном пространстве Киевской области зафиксировали российские беспилотники.
Силы ПВО работают по целям,
– написали в ОВА в 18:37.
Местных жителей призывают находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности.
Важно! Придерживайтесь информационной тишины, – ни в коем случае не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников.
Заметим, в 18:12 в Броварском и Вышгородском районах Киевской области объявили тревогу.
Север Киевщины – угроза применения ударных БпЛА!
– написали Воздушные силы в 18:14.
Добавим, уже в 18:47 военные предупредили об угрозе применения ударных дронов в Киеве.
Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.