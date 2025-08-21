На Київщині працює ППО по дронах
- На Київщині ввечері 21 серпня оголосили тривогу. У повітряному просторі зафіксували ворожі дрони.
- Сили ППО працюють по російських безпілотниках.
Ввечері 21 серпня на Київщині оголосили тривогу через російські дрони. По ворожих цілях працюють оборонці неба.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.
Що відомо про вибухи на Київщині ввечері 21 серпня?
У повітряному просторі Київської області зафіксували російські безпілотники.
Сили ППО працюють по цілях,
– написали в ОВА о 18:37.
Місцевих жителів закликають перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку.
Важливо! Дотримуйтеся інформаційної тиші, – у жодному разі не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників.
Зауважимо, о 18:12 у Броварському та Вишгородському районах Київщини оголосили тривогу.
Північ Київщини – загроза застосування ударних БпЛА!
– написали Повітряні сили о 18:14.
Додамо, вже о 18:47 військові попередили про загрозу застосування ударних дронів у Києві.
Які наслідки атаки на Київщину вночі 21 серпня?
Цієї ночі Росія масовано атакувала Україну ударними дронами й ракетами різних типів. У Київській ОВА констатували, що терористи цілеспрямовано намагаються бити саме по мирних населених пунктах.
Повітряна тривога в області тривала більш ніж 7 годин. Працювали Сили ППО. Є збиті ворожі цілі.
"Постраждалих серед населення немає. Влучання в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено", – заявив Микола Калашник.
Посадовець також зазначив, що мисливці з проєкту "Чисте небо" цієї ночі перехопили майже 50 російських дронів.