Ввечері 21 серпня на Київщині оголосили тривогу через російські дрони. По ворожих цілях працюють оборонці неба.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

Що відомо про вибухи на Київщині ввечері 21 серпня?

У повітряному просторі Київської області зафіксували російські безпілотники.

Сили ППО працюють по цілях,

– написали в ОВА о 18:37.

Місцевих жителів закликають перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку.

Важливо! Дотримуйтеся інформаційної тиші, – у жодному разі не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників.

Зауважимо, о 18:12 у Броварському та Вишгородському районах Київщини оголосили тривогу.

Північ Київщини – загроза застосування ударних БпЛА!

– написали Повітряні сили о 18:14.

Додамо, вже о 18:47 військові попередили про загрозу застосування ударних дронів у Києві.

Які наслідки атаки на Київщину вночі 21 серпня?