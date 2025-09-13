В Киевской области по вражеским дронам работает ПВО
- Днем 13 сентября российские военные атаковали Украину беспилотниками, в Киевской области работала ПВО.
- Об этом предупредили в ОВА в 13:27; воздушная тревога объявлена в Бориспольском и Броварском районах.
Днем в субботу, 13 сентября, российские военные продолжили атаковать Украину беспилотниками. В частности, силы ПВО работали в Киевской области.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию. Там призвали местных жителей не пренебрегать правилами безопасности и не фотографировать работу защитников неба.
Что известно о взрывах в Киевской области днем 13 сентября?
Воздушную тревогу объявили только в двух районах Киевской области – в 13:16 в Бориспольском, а в 13:25 в Броварском. Речь шла о движении вражеских беспилотников.
О работе противовоздушной обороны в ОВА предупредили в 13:27.
Что известно об атаке в ночь на 13 сентября?
- В ночь на 13 сентября Россия запустила баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23 и 164 дрона из направлений Курска, Орла, Брянска, Миллерово и Приморско-Ахтарска, из которых около 90 – "Шахиды".
- Взрывы прогремели в Сумах и Шостке, Харькове, Одессе и т. д. Зафиксировано попадание ракеты и 27 ударных беспилотников в 9 локациях, а также падение обломков сбитых целей в 3 локациях.
- По состоянию на 09:00 украинская ПВО сбила и подавила 137 вражеских БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и дроны других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.