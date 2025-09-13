Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию. Там призвали местных жителей не пренебрегать правилами безопасности и не фотографировать работу защитников неба.

Что известно о взрывах в Киевской области днем 13 сентября?

Воздушную тревогу объявили только в двух районах Киевской области – в 13:16 в Бориспольском, а в 13:25 в Броварском. Речь шла о движении вражеских беспилотников.

О работе противовоздушной обороны в ОВА предупредили в 13:27.

Что известно об атаке в ночь на 13 сентября?