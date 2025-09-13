Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію. Там закликали місцевих не нехтувати правилами безпеки та не фотографувати роботу захисників неба.

Що відомо про вибухи на Київщині вдень 13 вересня?

Повітряну тривогу оголосили лише у двох районах Київської області – о 13:16 у Бориспільському, а о 13:25 у Броварському. Йшлося про рух ворожих безпілотників.

Про роботу протиповітряної оборони в ОВА попередили о 13:27.

Що відомо про атаку в ніч на 13 вересня?