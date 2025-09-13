На Київщині по ворожих дронах працює ППО
- Удень 13 вересня російські військові атакували Україну безпілотниками, у Київській області працювала ППО.
- Про це попередили в ОВА о 13:27; повітряну тривогу оголошено в Бориспільському та Броварському районах.
Удень суботи, 13 вересня, російські військові продовжили атакувати Україну безпілотниками. Зокрема, сили ППО працювали в Київській області.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію. Там закликали місцевих не нехтувати правилами безпеки та не фотографувати роботу захисників неба.
Дивіться також Росія знову атакує Україну "Шахедами": для яких областей загроза
Що відомо про вибухи на Київщині вдень 13 вересня?
Повітряну тривогу оголосили лише у двох районах Київської області – о 13:16 у Бориспільському, а о 13:25 у Броварському. Йшлося про рух ворожих безпілотників.
Про роботу протиповітряної оборони в ОВА попередили о 13:27.
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Що відомо про атаку в ніч на 13 вересня?
- У ніч на 13 вересня Росія запустила балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23 та 164 дрони з напрямків Курська, Орла, Брянська, Міллєрово та Приморсько-Ахтарська, з яких близько 90 – "Шахеди".
- Вибухи пролунали в Сумах і Шостці, Харкові, Одесі тощо. Зафіксовано влучання ракети й 27 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 3 локаціях.
- Станом на 09:00 українська ППО збила та подавила 137 ворожих БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та дрони інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.