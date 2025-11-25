На Киевщине работает ПВО: в регионе случаются перебои со светом, пострадала Белая Церковь

Комбинированная атака врага ночью 25 ноября направлена на Киев и Киевскую область. ПВО активно работает против средств воздушного нападения российской армии.

Об этом пишет Киевская ОВА. 24 Канал также отметил, что жители Киевской области испытывают перебои со светом.

Что известно об атаке с воздуха на Киевскую область 25 ноября ночью?

Между 1 и 2 часами ночи 25 ноября состоялась концентрированная массированная воздушная атака российской армии на Киевский регион. Эпицентром ударов врага был Киев, БпЛА же терроризировали Киевскую область.

О факте атаки и работе сил Противовоздушной обороны информировала областная военная администрация. Воздушные силы сообщали о движении ударных БпЛА на Киевщине, а также о скоростных целях в сторону столицы. Говорилось о баллистике, "Калибры" и даже "Кинжалы".

Относительно последствий, местные жаловались на "мигание" света. В самом Киеве, как писал городской голова Виталий Кличко, также есть перебои с электроснабжением и водоснабжением.

После 2 ночи стало известно, что в Белой Церкви пострадала девушка 14 лет (ранение спины). Также есть информация о повреждении в городе многоэтажки.

Атака на момент публикации продолжается. Подробно о последствиях от властей ожидаем информацию позже.

Где раздавались взрывы во время атаки врага с 24 на 25 ноября?