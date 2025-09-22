22 сентября, 00:29
На Киевщине раздаются взрывы: работает ПВО
Основные тезисы
- В Киевской области работают силы ПВО по вражеским дронам, слышны взрывы.
- Жителей призвали оставаться в укрытиях и не фиксировать работу ПВО.
В Киевской области слышны взрывы. Силы ПВО работают по вражеским дронам.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОГА.
Что известно о взрывах в Киевской области?
В Киевской области замечены вражеские ударные беспилотники. По ним начали отрабатывать силы ПВО.
Об этом Киевская ОВА сообщила в 00:25 22 сентября. Телеграм-каналы уточняют, что взрывы слышали в районе Борисполя.
Жителей области призвали не покидать своих укрытий до отбоя воздушной тревоги. Также призывают не фиксировать и не распространять в сети информацию о работе украинских сил ПВО.
Взрывы раздавались также в ряде других областей
- Вечером 21 сентября над Полтавой зафиксирована атака вражеских дронов. Воздушное нападение отражали силы ПВО.
- Двумя часами ранее взрывы слышали в Запорожской области.
- Враг также атаковал дронами Сумы. В городе слышали взрывы. Воздушные силы сообщали об угрозе ударных беспилотников и пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на регион.