В Киевской области слышны взрывы. Силы ПВО работают по вражеским дронам.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОГА.

Что известно о взрывах в Киевской области?

В Киевской области замечены вражеские ударные беспилотники. По ним начали отрабатывать силы ПВО.

Об этом Киевская ОВА сообщила в 00:25 22 сентября. Телеграм-каналы уточняют, что взрывы слышали в районе Борисполя.

Жителей области призвали не покидать своих укрытий до отбоя воздушной тревоги. Также призывают не фиксировать и не распространять в сети информацию о работе украинских сил ПВО.

Взрывы раздавались также в ряде других областей