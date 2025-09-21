Там работают силы ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя областной военной администрации Ивана Федорова.

Что известно об атаке на регион?

Воздушную тревогу на территории Запорожской области объявили ориентировочно в 14:52. Начальник ОВА сообщал об угрозе ударных беспилотников для региона. Уже ориентировочно в 15:03 опасность добралась до города.

Около 15:12 Иван Федоров обнародовал сообщение о работе сил противовоздушной обороны в воздушном пространстве области. Он посоветовал местным соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги.

Работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах,

– говорится в сообщении.

Через несколько минут после этого чиновник сообщил о движении российского беспилотника в направлении Коммунарского района областного центра. Более подробной информации на момент публикации он не указал.

