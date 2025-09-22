Укр Рус
22 вересня, 00:29
1

На Київщині лунають вибухи: працює ППО

Сергій Попович
Основні тези
  • У Київській області працюють сили ППО по ворожих дронах, чутно вибухи.
  • Мешканців закликали залишатися в укриттях і не фіксувати роботу ППО.

У Київській області чутно вибухи. Сили ППО працюють по ворожих дронах.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

Що відомо про вибухи у Київській області?

У Київській області помічені ворожі ударні безпілотники. По них почали відпрацьовувати сили ППО.

Про це Київська ОВА повідомила о 00:25 22 вересня.

Мешканців області закликали не залишати своїх укриттів до відбою повітряної тривоги. Також закликають не фіксувати і  не поширювати у мережі інформацію про роботу українських сил ППО.

Вибухи лунали також у низці інших областей