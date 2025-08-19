В Лубнах на Полтавщине были слышны звуки взрывов. В регионе раздается тревога.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне, которому об этом сообщили местные.

Что известно о взрывах на Полтавщине?

В половине 2 часов ночи 19 августа стало известно, что в Лубнах были слышны звуки взрывов. По состоянию на тогда в Полтавской области продолжалась воздушная тревога.

Отметим, что воздушную тревогу на Полтавщине объявили еще в 23 часа 18 августа.

Так, в регионе ее объявили в связи с угрозой удара российскими дронами. В Воздушных силах еще в половине 1 часа ночи информировали о группах вражеских ударных БпЛА в северо-восточной части Украины, в частности, на Полтавщине.

Уже в половине 2 часов ночи в ВС сообщили о группах БпЛА на Сумщине с курсом юго-западным (Полтавщина), а также о группах дронов на Харьковщине с курсом западным (Полтавщина).

Что известно об атаке врага по Украине в ночь на 18 августа?