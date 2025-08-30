На Ровенщине ПВО работала почти всю ночь: есть ли разрушения в результате атаки
- Силы ПВО в Ровенской области работали почти всю ночь, сбито несколько воздушных целей врага.
- По предварительной информации, пострадавших нет, инфраструктура не повреждена.
Ночью 30 августа россияне массированно атаковали Украину, под ударом, в частности, была Волынь. Стало известно, что силы ПВО в Ровенской области работали почти всю ночь.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Ровенской областной военной администрации Александра Коваля.
Что известно об атаке на Ровенскую область?
По данным Александра Коваля, силы ПВО работали почти всю ночь. Есть сбитие нескольких воздушных целей врага.
По предварительной информации, люди не ранены, а инфраструктура не повреждена,
– заверил глава ОВА.
На месте работают представители Сил безопасности и обороны, а также других служб.
Какие последствия атаки на Украину 30 августа?
В ночь на 30 августа российские захватчики использовали много "Шахедов", баллистику и крылатые ракеты для обстрела Украины. Ранее сообщалось о обстреле Волыни, однако власти заверили, что обошлось без попаданий и пострадавших.
В результате массированной атаки в Киевской области повреждена железная дорога. Из-за этого задержался ряд поездов.
В Запорожье в результате обстрела разрушены частные дома, повреждены многоэтажки, здания промышленных предприятий. Трем людям понадобилась помощь медиков.
Враг атаковал Днепропетровскую область ракетами и беспилотниками В результате обстрела в Днепре и Павлограде повреждены инфраструктурные объекты, там возникли пожары.