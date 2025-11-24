Укр Рус
24 Канал Новости Украины На Запорожье прогремели взрывы: на регион летел КАБ
24 ноября, 16:59
2

На Запорожье прогремели взрывы: на регион летел КАБ

Дария Черныш

К вечеру 24 ноября в Запорожской области прогремели взрывы. В регионе – угроза ударов КАБами.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Запорожскую ОВА.

Смотрите также Сумы снова под атакой: после взрывов в городе перебои с водой и частично исчез свет 

Какая угроза в Запорожской области? 

Воздушная тревога из-за активности тактической авиации врага объявили по всей Запорожской области в 16:34. 

Глава ОВА Иван Федоров предупредил, что Россия может атаковать регион управляемыми авиабомбами. Уже около 16:56 в Запорожье прогремели взрывы. 

Воздушные силы ВСУ ранее уточняли, что КАБ двигался в направлении Запорожья. 

Пока нет подробностей относительно последствий атаки. В случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе следует как можно скорее идти в укрытие и дождаться отбоя угрозы. 

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграмм-канале 24 Канала.

Какие города недавно атаковала Россия? 

  • Днем Россия ударила по Сумам дронами. После взрывов местные люди заметили перебои с водоснабжением и светом. Также произошло возгорание на месте падения БПЛА. 

  • Этой же ночью россияне били десятками беспилотников по Харькову. В двух районах города есть разрушения. В результате атаки есть жертвы и многие пострадавшие. 

  • 23 ноября взрывы слышали в Одесской, Днепропетровской и Запорожье.