На Запоріжжі прогриміли вибухи: на регіон летів КАБ
Надвечір 24 листопада у Запорізькій області пролунали вибухи. В регіоні – загроза ударів КАБами.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Запорізьку ОВА.
Дивіться також Суми знову під атакою: після вибухів у місті перебої з водою та частково зникло світло
Яка загроза на Запоріжжі?
Повітряну тривогу через активність тактичної авіації ворога оголосили по всій Запорізькій області о 16:34.
Очільник ОВА Іван Федоров попередив, що Росія може атакувати регіон керованими авіабомбами. Вже близько 16:56 на Запоріжжі прогриміли вибухи.
Повітряні сили ЗСУ раніше уточнювали, що КАБ рухався у напрямку Запоріжжя.
Наразі немає подробиць щодо наслідків атаки. У разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні варто якомога швидше прямувати в укриття і дочекатись відбою загрози.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.
Які міста нещодавно атакувала Росія?
Удень Росія вгатила по Сумах дронами. Після вибухів місцеві помітили перебої з водопостачанням та світлом. Також сталось займання на місці падіння БпЛА.
Цієї ж ночі росіяни били десятками безпілотників по Харкову. У двох районах міста є руйнування. Внаслідок атаки є жертви та багато постраждалих.
23 листопада вибухи чули на Одещині, Дніпропетровщині та Запоріжжі.