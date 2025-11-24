Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Запорожскую ОВА.

Какая угроза в Запорожской области?

Воздушная тревога из-за активности тактической авиации врага объявили по всей Запорожской области в 16:34.

Глава ОВА Иван Федоров предупредил, что Россия может атаковать регион управляемыми авиабомбами. Уже около 16:56 в Запорожье прогремели взрывы.

Воздушные силы ВСУ ранее уточняли, что КАБ двигался в направлении Запорожья.

Пока нет подробностей относительно последствий атаки. В случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе следует как можно скорее идти в укрытие и дождаться отбоя угрозы.

