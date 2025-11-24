Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Запорожскую ОВА.
Какая угроза в Запорожской области?
Воздушная тревога из-за активности тактической авиации врага объявили по всей Запорожской области в 16:34.
Глава ОВА Иван Федоров предупредил, что Россия может атаковать регион управляемыми авиабомбами. Уже около 16:56 в Запорожье прогремели взрывы.
Воздушные силы ВСУ ранее уточняли, что КАБ двигался в направлении Запорожья.
Пока нет подробностей относительно последствий атаки. В случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе следует как можно скорее идти в укрытие и дождаться отбоя угрозы.
Какие города недавно атаковала Россия?
Днем Россия ударила по Сумам дронами. После взрывов местные люди заметили перебои с водоснабжением и светом. Также произошло возгорание на месте падения БПЛА.
Этой же ночью россияне били десятками беспилотников по Харькову. В двух районах города есть разрушения. В результате атаки есть жертвы и многие пострадавшие.
23 ноября взрывы слышали в Одесской, Днепропетровской и Запорожье.