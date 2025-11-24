Про це пише 24 Канал з посиланням на Запорізьку ОВА.

Яка загроза на Запоріжжі?

Повітряну тривогу через активність тактичної авіації ворога оголосили по всій Запорізькій області о 16:34.

Очільник ОВА Іван Федоров попередив, що Росія може атакувати регіон керованими авіабомбами. Вже близько 16:56 на Запоріжжі прогриміли вибухи.

Повітряні сили ЗСУ раніше уточнювали, що КАБ рухався у напрямку Запоріжжя.

Наразі немає подробиць щодо наслідків атаки. У разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні варто якомога швидше прямувати в укриття і дочекатись відбою загрози.

Які міста нещодавно атакувала Росія?