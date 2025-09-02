НАБУ и САП объявили подозрение бригадному генералу СБУ Витюку: в Службе назвали это "местью"

НАБУ и САП разоблачили чиновника СБУ из числа высшего офицерского состава на незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. Речь идет о бригадном генерале Илье Витюке.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на НАБУ и СБУ, которая обвинила антикоррупционеров в "избирательном правосудии".

В чем обвиняют Витюка?

По данным следствия, в декабре 2023 года подозреваемый приобрел квартиру за 21,6 миллиона гривен и оформил ее на члена семьи. Однако по договору стоимость недвижимого имущества составляет 12,8 миллиона гривен.

Обосновывая происхождение средств, член семьи указал, что заработал их как ФЛП – с февраля 2022 года он предоставлял юридические и консалтинговые услуги. Следователи установили, что на счета предпринимателя действительно поступали деньги за якобы такие услуги – но от лица, которое подозревается в завладении средствами АО "Укрзализныця" в составе преступной организованной группы, а также от компаний, которые контролируются указанным лицом.

Как устроена схема / Фото НАБУ

Собранные доказательства свидетельствуют, что такие услуги не предоставлялись, а компании имеют признаки фиктивности. Кроме того, нет подтверждения законного происхождения остальных потраченных на покупку квартиры средств в размере 8,8 миллиона гривен,

– отметили в НАБУ.

Дело квалифицировали по статье 368-5 (незаконное обогащение) и части 2 статьи 366-2 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

Обратите внимание! В соответствии с частью первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Как отреагировали в СБУ на подозрение Витюка?

Именно в СБУ назвали имя подозреваемого – бригадного генерала Илью Витюка. Там воспринимают такие действия как "ответ на обоснованное задержание" Службой нескольких сотрудников НАБУ в конце июля 2025 года.

По мнению СБУ, объявление подозрения Илье Витюку является местью со стороны НАБУ и САП за то, что СБУ эффективно противодействует российскому влиянию на государственные органы и разоблачила нескольких сотрудников Бюро в совершении преступлений,

– отметили правоохранители.

Подозрение Витюку объявили якобы именно после резонансных задержаний представителей НАБУ, хотя соответствующее уголовное производство открыли почти полтора года назад. За это время антикоррупционные органы «не смогли собрать убедительную доказательную базу», которая бы подтвердила незаконное обогащение и недостоверное декларирование должностного лица.

В СБУ подчеркнули, что следствие проигнорировало:

выводы многих экспертиз, которые опровергли покупку жилья по заниженной цене, в частности инициированных НАБУ экспертиз;

вывод НАПК, которое после проведения тщательных проверок не нашло признаков незаконного обогащения в семье Витюка;

ведение предпринимательской деятельности женой Витюка и получение ею законных и задекларированных доходов, за которые было приобретено жилье для семьи, что подтверждено рядом государственных экспертиз;

показания многочисленных свидетелей, которые, несмотря на давление со стороны следствия, опровергают версию стороны обвинения.

Также в СБУ отметили, что подозреваемый "вносит важный вклад в защиту страны", а именно:

под руководством Витюка ДКИБ отразил тысячи кибератак на украинские системы связи, энергетическую и ЖКХ-инфраструктуру, также проведено десятки сложных контрнаступательных операций в киберпространстве;

в начале полномасштабного вторжения бригадный генерал встал на защиту Киева и возглавил одну из оперативно-боевых групп, которая занималась освобождением Киевской области;

в течение 2024 – 2025 годов в составе оперативно-боевых групп находился в ротациях в зоне боевых действий на территориях Сумской, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Донецкой областей, а также принимал непосредственное участие в Курской операции;

под руководством Витюка создано боевое подразделение на основе ДКИБ – там действуют снайперские группы и подразделения, которые с помощью беспилотников уничтожают живую силу и технику врага, в частности средства РЭБ и РЭР;

при участии Витюка налажена работа по документированию и нейтрализации вражеских диверсионно-разведывательных групп, противодействию ИПСО, сбору и анализу разведывательных данных, а также разработан телеграм-бот STOP Russian War.

Учитывая все вышеизложенное, есть все основания говорить об избирательном правосудии со стороны НАБУ и САП в адрес сотрудника СБУ,

– подытожили правоохранители.