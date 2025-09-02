НАБУ та САП оголосили підозру бригадному генералу СБУ Вітюку: у Службі назвали це "помстою"

НАБУ і САП викрили посадовця СБУ з числа вищого офіцерського складу на незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації. Йдеться про бригадного генерала Іллю Вітюка.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на НАБУ та СБУ, яка звинуватила антикорупційників у "вибірковому правосудді".

