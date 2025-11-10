В ОП впервые прокомментировали расследование НАБУ и САП по коррупции в энергетике
- Офис Президента поддерживает расследование НАБУ и САП по коррупции в энергетике.
- Там подчеркивают необходимость наказания виновных.
В Офисе Президента отреагировали на расследование НАБУ и САП по коррупции в сфере энергетики. Там отметили необходимость неотвратимости наказания для причастных.
Об этом рассказал советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, передает 24 Канал.
Как отреагировали в ОП на расследование?
Советник Дмитрий Литвин заявил, что Офис Президента поддерживает действия НАБУ и САП направленные на разоблачение коррупционной схемы в энергетической сфере.
Кроме того, Литвин добавил, что если есть обвинения, тогда должны быть подозрения и другие процессуальные действия.
По словам советника президента по вопросам коммуникаций, пока известны лишь несколько видео от НАБУ без юридических деталей. После их появления ОП планирует поддерживать и дальнейшие процессуальные действия, сообщил Литвин.
Что расследуют НАБУ и САП?
10 ноября 2025 года НАБУ сообщило о масштабной операции по разоблачению коррупции в энергетике. Расследование проводят совместно с САП.
Следствие задокументировало деятельность высокоуровневой преступной организации, на разоблачение которой ушло 15 месяцев.
Механизм схемы заключался в систематическом извлечении неправомерной выгоды от контрагентов Энергоатома в размере до 15% стоимости контрактов. Указывается, что таким образом "отмыли" 100 миллионов долларов.
Энергоатом подтвердил обыски в офисе в рамках сделки. Компания сотрудничает со следствием и говорит, что заинтересована в выяснении обстоятельств.