10 листопада, 18:31
2

В ОП вперше прокоментували розслідування НАБУ і САП щодо корупції в енергетиці

Дарія Черниш
Основні тези
  • Офіс Президента підтримує розслідування НАБУ та САП щодо корупції в енергетиці.
  • Там наголошують на необхідності покарання винних.

В Офісі Президента відреагували на розслідування НАБУ та САП щодо корупції у сфері енергетики. Там наголосили на необхідності невідворотності покарання для причетних.

Про це розповів радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин, передає 24 Канал.

Як відреагували в ОП на розслідування?

Радник Дмитро Литвин заявив, що Офіс Президента підтримує дії НАБУ та САП спрямовані на викриття корупційної схеми в енергетичній сфері.

Крім того, Литвин додав, що якщо є звинувачення, тоді мають бути підозри та інші процесуальні дії. 

За словами радника президента з питань комунікацій, наразі відомі лише кілька відео від НАБУ без юридичних деталей. Після їх появи ОП планує підтримувати й подальші процесуальні дії, повідомив Литвин.

Що розслідують НАБУ та САП?

  • 10 листопада 2025 року НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції в енергетиці. Розслідування проводять спільно із САП.

  • Слідство задокументувало діяльність високорівневої злочинної організації, на викриття якої пішло 15 місяців. 

  • Механізм схеми полягав у систематичному отриманні неправомірної вигоди від контрагентів Енергоатому у розмірі до 15% вартості контрактів. Вказується, що таким чином "відмили" 100 мільйонів доларів.

  • Енергоатом підтвердив обшуки в офісі у межах операції. Компанія співпрацює зі слідством та каже, що зацікавлена у з'ясуванні обставин.