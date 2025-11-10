В ОП вперше прокоментували розслідування НАБУ і САП щодо корупції в енергетиці
- Офіс Президента підтримує розслідування НАБУ та САП щодо корупції в енергетиці.
- Там наголошують на необхідності покарання винних.
В Офісі Президента відреагували на розслідування НАБУ та САП щодо корупції у сфері енергетики. Там наголосили на необхідності невідворотності покарання для причетних.
Про це розповів радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин, передає 24 Канал.
Як відреагували в ОП на розслідування?
Радник Дмитро Литвин заявив, що Офіс Президента підтримує дії НАБУ та САП спрямовані на викриття корупційної схеми в енергетичній сфері.
Крім того, Литвин додав, що якщо є звинувачення, тоді мають бути підозри та інші процесуальні дії.
За словами радника президента з питань комунікацій, наразі відомі лише кілька відео від НАБУ без юридичних деталей. Після їх появи ОП планує підтримувати й подальші процесуальні дії, повідомив Литвин.
Що розслідують НАБУ та САП?
10 листопада 2025 року НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції в енергетиці. Розслідування проводять спільно із САП.
Слідство задокументувало діяльність високорівневої злочинної організації, на викриття якої пішло 15 місяців.
Механізм схеми полягав у систематичному отриманні неправомірної вигоди від контрагентів Енергоатому у розмірі до 15% вартості контрактів. Вказується, що таким чином "відмили" 100 мільйонів доларів.
Енергоатом підтвердив обшуки в офісі у межах операції. Компанія співпрацює зі слідством та каже, що зацікавлена у з'ясуванні обставин.