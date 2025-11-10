Про це розповів радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин, передає 24 Канал.

Дивіться також Корупція в енергетиці: САП ініціює службове розслідування через можливий витік даних

Як відреагували в ОП на розслідування?

Радник Дмитро Литвин заявив, що Офіс Президента підтримує дії НАБУ та САП спрямовані на викриття корупційної схеми в енергетичній сфері.

Крім того, Литвин додав, що якщо є звинувачення, тоді мають бути підозри та інші процесуальні дії.

За словами радника президента з питань комунікацій, наразі відомі лише кілька відео від НАБУ без юридичних деталей. Після їх появи ОП планує підтримувати й подальші процесуальні дії, повідомив Литвин.

Що розслідують НАБУ та САП?