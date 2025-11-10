Об этом рассказал советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, передает 24 Канал.

Как отреагировали в ОП на расследование?

Советник Дмитрий Литвин заявил, что Офис Президента поддерживает действия НАБУ и САП направленные на разоблачение коррупционной схемы в энергетической сфере.

Кроме того, Литвин добавил, что если есть обвинения, тогда должны быть подозрения и другие процессуальные действия.

По словам советника президента по вопросам коммуникаций, пока известны лишь несколько видео от НАБУ без юридических деталей. После их появления ОП планирует поддерживать и дальнейшие процессуальные действия, сообщил Литвин.

Что расследуют НАБУ и САП?