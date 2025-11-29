НАБУ изъяло у Ермака несколько телефонов и ноутбуков, –СМИ

Детективы НАБУ провели обыски в квартире бывшего главы Офиса Президента Андрея Ермака. Тогда подозрение никто не получил, однако правоохранители изъяли у него технику.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на журналиста Михаила Ткача.

Что могли изъять у Ермака во время обысков?

Обыски у Андрея Ермака, которые НАБУ провело в пятницу, 28 ноября, продолжались примерно с 06:00 и продолжались до обеда. Детективы, вероятно, нашли и изъяли у Ермака девайсы, информация с которых изучается.

Говорят, что были изъяты несколько девайсов – телефонов, ноутбуков. И, собственно, содержание этого всего, насколько мы понимаем пока изучается,

– сказал Михаил Ткач.

По словам журналиста "Украинской правды", НАБУ и САП зашли или пробовали зайти в правительственный квартал. Охрана их не впускала, однако детективы пошли напролом, не стали ждать.

Была информация, что обыски проводили не только в квартире Ермака, но и в его кабинете в Офисе Президента. Однако источники "УП" это не подтверждают.

Что известно об обысках в квартире Андрея Ермака?