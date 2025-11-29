НАБУ изъяло у Ермака несколько телефонов и ноутбуков, –СМИ
- Детективы НАБУ провели обыски в квартире Андрея Ермака, изъяв несколько телефонов и ноутбуков.
- Журналист сообщает, что обыски не происходили в правительственном квартале.
Детективы НАБУ провели обыски в квартире бывшего главы Офиса Президента Андрея Ермака. Тогда подозрение никто не получил, однако правоохранители изъяли у него технику.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на журналиста Михаила Ткача.
Что могли изъять у Ермака во время обысков?
Обыски у Андрея Ермака, которые НАБУ провело в пятницу, 28 ноября, продолжались примерно с 06:00 и продолжались до обеда. Детективы, вероятно, нашли и изъяли у Ермака девайсы, информация с которых изучается.
Говорят, что были изъяты несколько девайсов – телефонов, ноутбуков. И, собственно, содержание этого всего, насколько мы понимаем пока изучается,
– сказал Михаил Ткач.
По словам журналиста "Украинской правды", НАБУ и САП зашли или пробовали зайти в правительственный квартал. Охрана их не впускала, однако детективы пошли напролом, не стали ждать.
Была информация, что обыски проводили не только в квартире Ермака, но и в его кабинете в Офисе Президента. Однако источники "УП" это не подтверждают.
Что известно об обысках в квартире Андрея Ермака?
28 ноября НАБУ провело обыски у руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, который может быть причастен к делу о коррупции в энергетике. Вероятно, в "пленках Миндича" он фигурировал под псевдонимом "Али-Баба".
В тот же день Ермак подал в отставку с должности, а Владимир Зеленский поддержал его увольнение и объявил о перезагрузке Офиса Президента.
В интервью западной прессе Андрей Ермак якобы сообщил, что после отставки хочет пойти на фронт.