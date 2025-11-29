НАБУ вилучило в Єрмака кілька телефонів і ноутбуків, – ЗМІ
- Детективи НАБУ провели обшуки у квартирі Андрія Єрмака, вилучивши кілька телефонів і ноутбуків.
- Журналіст повідомляє, що обшуки не відбувалися в урядовому кварталі.
Детективи НАБУ провели обшуки у квартирі колишнього глави Офісу Президента Андрія Єрмака. Тоді підозру ніхто не отримав, однак правоохоронці вилучили в нього техніку.
Про це пише 24 Канал з посиланням на журналіста Михайла Ткача.
До теми Найближча людина до Зеленського та впливовий сірий кардинал "Алі-Баба": біографія ексглави ОП Андрія Єрмака
Що могли вилучити в Єрмака під час обшуків?
Обшуки в Андрія Єрмака, які НАБУ провело в п'ятницю, 28 листопада, тривали приблизно з 06:00 і тривали до обіду. Детективи, ймовірно, знайшли і вилучили в Єрмака девайси, інформація з яких вивчається.
Кажуть, що були вилучені декілька девайсів – телефонів, ноутбуків. І, власне, вміст цього всього, наскільки ми розуміємо наразі вивчається,
– сказав Михайло Ткач.
За словами журналіста "Української правди", НАБУ і САП зайшли чи пробували зайти до урядового кварталу. Охорона їх не впускала, однак детективи пішли напролом, не стали чекати.
Була інформація, що обшуки проводили не лише у квартирі Єрмака, але й у його кабінеті в Офісі Президента. Однак джерела "УП" це не підтверджують.
Що відомо про обшуки у квартирі Андрія Єрмака?
28 листопада НАБУ провело обшуки у керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, який може бути причетним до справи про корупцію в енергетиці. Ймовірно, у "плівках Міндіча" він фігурував під псевдо "Алі-Баба".
Того ж дня Єрмак подав у відставку з посади, а Володимир Зеленський підтримав його звільнення та оголосив про перезавантаження Офісу Президента.
В інтерв'ю західній пресі Андрій Єрмак нібито повідомив, що після відставки хоче піти на фронт.