НАБУ вилучило в Єрмака кілька телефонів і ноутбуків, – ЗМІ

Детективи НАБУ провели обшуки у квартирі колишнього глави Офісу Президента Андрія Єрмака. Тоді підозру ніхто не отримав, однак правоохоронці вилучили в нього техніку.

Про це пише 24 Канал з посиланням на журналіста Михайла Ткача.

До теми Найближча людина до Зеленського та впливовий сірий кардинал "Алі-Баба": біографія ексглави ОП Андрія Єрмака

Що могли вилучити в Єрмака під час обшуків?

Обшуки в Андрія Єрмака, які НАБУ провело в п'ятницю, 28 листопада, тривали приблизно з 06:00 і тривали до обіду. Детективи, ймовірно, знайшли і вилучили в Єрмака девайси, інформація з яких вивчається.

Кажуть, що були вилучені декілька девайсів – телефонів, ноутбуків. І, власне, вміст цього всього, наскільки ми розуміємо наразі вивчається,

– сказав Михайло Ткач.

За словами журналіста "Української правди", НАБУ і САП зайшли чи пробували зайти до урядового кварталу. Охорона їх не впускала, однак детективи пішли напролом, не стали чекати.

Була інформація, що обшуки проводили не лише у квартирі Єрмака, але й у його кабінеті в Офісі Президента. Однак джерела "УП" це не підтверджують.

Що відомо про обшуки у квартирі Андрія Єрмака?