Над Полтавщиной якобы летел российский самолет: что это было
- В небе над Полтавской областью 10 ноября якобы зафиксировали самолет вооруженных сил России Ил-62, однако он пропал с карты Flightradar через несколько минут.
- Вероятно, появление самолета было обычным сбоем в мониторинге Flightradar.
Вечером в понедельник, 10 ноября, в небе над Полтавской областью якобы зафиксировали самолет вооруженных сил России Ил-62.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мониторинговый ресурс Flightradar.
Читайте также Россию ждут серьезные проблемы с авиацией: в чем причина
Что известно о российском самолете над Украиной?
По данным Flightradar, самолет вылетел из Москвы около 21:59 по местному времени. В то же время конечный пункт назначения не указывается.
Регистрационный номер самолета – RA-86559.
Судя по траектории, воздушное судно якобы двигалось на юго-запад. Однако уже через несколько минут российский самолет исчез с карты Flightradar.
Вероятно, загадочное появление самолета в небе над Полтавщиной было обычным сбоем, регулярно встречающимся в мониторинге.
Справка. Flightradar – это интернет-проект, позволяющий в режиме реального времени наблюдать на карте за самолетами по всему миру. Сайт позволяет увидеть фотографию, тип самолета, бортовой номер, принадлежность к авиакомпании, место отправки и посадки, высоту в данный момент и его скорость, положение в градусах и прочее.
Самолеты и авиация: последние новости
Недавно в Дагестане разбился вертолет Ка-226. Сейчас известно о 4 погибших: они были работниками Кизлярского электромеханического завода.
4 ноября повстанцы в Судане сбили транспортный самолет Ил-76 недалеко от города Бабануса. Утверждается, что все военные на борту погибли.
В США разбился самолет McDonnell Douglas MD-11. Он должен был совершить рейс в Гонолулу после вылета из Международного аэропорта имени Мухаммеда Али в Луисвилл.