Над Полтавщиной якобы летел российский самолет: что это было

Вечером в понедельник, 10 ноября, в небе над Полтавской областью якобы зафиксировали самолет вооруженных сил России Ил-62.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мониторинговый ресурс Flightradar.

Читайте также Россию ждут серьезные проблемы с авиацией: в чем причина

Что известно о российском самолете над Украиной?

По данным Flightradar, самолет вылетел из Москвы около 21:59 по местному времени. В то же время конечный пункт назначения не указывается.

Регистрационный номер самолета – RA-86559.

Судя по траектории, воздушное судно якобы двигалось на юго-запад. Однако уже через несколько минут российский самолет исчез с карты Flightradar.

Вероятно, загадочное появление самолета в небе над Полтавщиной было обычным сбоем, регулярно встречающимся в мониторинге.

Справка. Flightradar – это интернет-проект, позволяющий в режиме реального времени наблюдать на карте за самолетами по всему миру. Сайт позволяет увидеть фотографию, тип самолета, бортовой номер, принадлежность к авиакомпании, место отправки и посадки, высоту в данный момент и его скорость, положение в градусах и прочее.

Самолеты и авиация: последние новости