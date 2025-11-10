Над Полтавщиною нібито летів російський літак: що це було
- В небі над Полтавською областю 10 листопада нібито зафіксували літак збройних сил Росії Іл-62, однак він зник з карти Flightradar через кілька хвилин.
- Ймовірно, поява літака була звичайним збоєм у моніторингу Flightradar.
Ввечері в понеділок, 10 листопада, в небі над Полтавською областю нібито зафіксували літак збройних сил Росії Іл-62.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на моніторинговий ресурс Flightradar.
Що відомо про російський літак над Україною?
За даними Flightradar, літак вилетів з Москви близько 21:59 за місцевим часом. Водночас кінцевий пункт призначення не вказується.
Реєстраційний номер літака – RA-86559.
Судячи з траєкторії, повітряне судно нібито рухалося на південний захід. Однак вже за кілька хвилин російський літак зник з карти Flightradar.
Ймовірно, загадкова поява літака в небі над Полтавщиною була звичайним збоєм, які регулярно трапляються в моніторингу.
Довідка. Flightradar – це інтернет-проєкт, який дозволяє в режимі реального часу спостерігати на мапі за літаками в усьому світі. Сайт дає змогу побачити фотографію, тип літака, бортовий номер, належність до авіакомпанії, місце відправлення та посадки, висоту в цей момент та його швидкість, положення в градусах та інше.
