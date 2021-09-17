Надо поднимать материалы дела, экс-заместитель генпрокурора о деле Черновола

Бывший заместитель генпрокурора Николай Голомша заявил, что Вячеслав Черновол погиб не в результате ДТП, а был убит "ударами кастета". В Офисе генпрокурора прокомментировали: в материалах дела, мол, таких данных нет.

Такое сенсационное заявление Голомша сделал в эфире 4 канала. Он отметил, что главу "Народного руха Украины" убили четырьмя ударами в затылок. Так же как и его водителя.

Ранее В Офисе генпрокурора прокомментировали заявление Голомши об убийстве Черновола кастетом

Был установлен подлог осмотра места происшествия, – Голомша

Было установлено отключение подушек безопасности, подделка осмотра места происшествия, было установлено убийство на Волыни основного свидетеля. Когда мы откопали труп, там были тяжелые металлы в костях. И мы раскрутили эксперта, который сказал, что он не проводил вскрытие тела Черновола,

– сказал Голомша.

В комментарии "Радио Свободе" Тарас Черновол согласился, что гибель его отца – не результат ДТП. Однако он сомневается в версии насчет кастета.

Тарас Черновол поддерживает версию убийства

Голомша просто сторонник такой версии, но там есть нерешенный вопрос. Потому что экспертизы фальсифицировались, и когда включился в экспертизы один честный человек, он нашел проблемы, возникли вопросы, на которые не нашли ответа. Тогда у Голомши возникла версия,

– сказал Тарас Черновол.

Сын лидера "Народного руха" говорит, что по материалам дела соратники Черновола прибыли на место уже через полминуты после ДТП, поэтому времени для совершения убийства не было.

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Надо поднимать материалы, – экс-замгенпрокурора

Соглашается с тем, что рано ставить точку в деле, и еще один экс-замгенпрокурора Сергей Горбатюк. Он считает, что версия Голомши о кастете должна иметь под собой почву. Тогда дело нужно расследовать.

Есть справка о признаках убийства Черновола, я ее когда-то нашел в кабинете заместителя генпрокурора, где работал. Надо поднимать материалы дела, потому что, например, судмедэксперт не писал, что непосредственно от кастета. Он мог видеть какие-то признаки травмирования,

– отметил Горбатюк.

Упоминаний о кастете в материалах не нашли

В Офисе генпрокурора заверили, что версию с умышленным убийством Черновола проверяют, однако информации об "ударах кастетом" нет.

Повреждения, которые были обнаружены при судебно-медицинской экспертизе тела Черновола и в ходе экспертизы останков его эксгумированного тела, являются такими, которые сформировались в результате травмирования личности, которая находилась в салоне транспортного средства при столкновении автомобиля с препятствием,

– сообщили в Офисе генпрокурора.

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