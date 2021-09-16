В то же время заверили, что версию о совершении умышленного убийства Вячеслава Чорновола проверяет следствие. Об этом в Офисе генпрокурора рассказали в комментарии изданию.

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В Офисе генпрокурора прокомментировали убийство "четырьмя ударами кастета"

В Офисе генпрокурора ссылаются на результаты комплексной экспертизы, длившейся почти 2 года.

Расследование уголовного производства по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб Вячеслав Чорновол, продолжается и осуществляется следователями Главного следственного управления Нацполиции Украины,

– заявили в Офисе генпрокурора.

Там заверили, что следствие проверяет версию о совершении умышленного убийства нардепа. Добавили, что в этом уголовном производстве проведен значительный объем следственных (розыскных) действий, в том числе – судебных экспертиз.

В материалах, предоставленных для экспертизы, не содержится информации о повреждениях, которые имели бы признаки ударного действия тупого предмета с ограниченной травмирующей поверхностью, в том числе "кастета", которые выходили бы за пределы комплекса характерных повреждений пассажира при ДТП,

– заявили в Офисе генпрокурора.

Там заверили – согласно заключению комплексной комиссионной судебно-медицинской, транспортно-трассологической и автотехнической экспертизы (от 29 октября 2018 года) установили – повреждения, которые обнаружили при судебно-медицинской экспертизе тела Вячеслава Чорновола и в ходе экспертизы останков его эксгумированного тела, являются такими, которые сформировались в результате травмирования личности, которая находилась в салоне транспортного средства при столкновении автомобиля с препятствием.

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