В то же время заверили, что версию о совершении умышленного убийства Вячеслава Чорновола проверяет следствие. Об этом в Офисе генпрокурора рассказали в комментарии изданию.
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В Офисе генпрокурора прокомментировали убийство "четырьмя ударами кастета"
В Офисе генпрокурора ссылаются на результаты комплексной экспертизы, длившейся почти 2 года.
Расследование уголовного производства по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб Вячеслав Чорновол, продолжается и осуществляется следователями Главного следственного управления Нацполиции Украины,
– заявили в Офисе генпрокурора.
Там заверили, что следствие проверяет версию о совершении умышленного убийства нардепа. Добавили, что в этом уголовном производстве проведен значительный объем следственных (розыскных) действий, в том числе – судебных экспертиз.
В материалах, предоставленных для экспертизы, не содержится информации о повреждениях, которые имели бы признаки ударного действия тупого предмета с ограниченной травмирующей поверхностью, в том числе "кастета", которые выходили бы за пределы комплекса характерных повреждений пассажира при ДТП,
– заявили в Офисе генпрокурора.
Там заверили – согласно заключению комплексной комиссионной судебно-медицинской, транспортно-трассологической и автотехнической экспертизы (от 29 октября 2018 года) установили – повреждения, которые обнаружили при судебно-медицинской экспертизе тела Вячеслава Чорновола и в ходе экспертизы останков его эксгумированного тела, являются такими, которые сформировались в результате травмирования личности, которая находилась в салоне транспортного средства при столкновении автомобиля с препятствием.
Коротко о версии гибели Вячеслава Чорновила
- 15 сентября бывший заместитель генпрокурора Николай Голомша заявил, что Вячеслав Чорновол не был жертвой аварии. Его вроде бы убили "четырьмя ударами кастета" в затылок. Он также добавил, что аналогичным способом злоумышленники добили водителя. Такую же версию он озвучивал и в 2015 году.
- По официальным данным, – Чорновол и его водитель Евгений Павлов погибли 25 марта 1999 года в аварии, которая произошла на трассе Борисполь – Золотоноша. Тогда авто с политиком врезалось в "КамАЗ" с прицепом, который разворачивался среди шоссе.
- Лидер "Народного Руха" и его водитель погибли в результате травм, полученных в результате ДТП. Однако коллеги Чорновола из "Народного Руха" говорили о политическом убийстве.
- Дело закрыли в 2014 году, однако возобновили снова. Решение о возобновлении дела приняла коллегия судей Апелляционного суда Киевской области. Тогда ее направили на дополнительное расследование в прокуратуру.