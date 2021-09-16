Водночас запевнили, що версію про скоєння умисного вбивства В'ячеслава Чорновола перевіряє слідство. Про це в Офісі генпрокурора розповіли в коментарі виданню.
До теми Чорновола вбили "чотирма ударами кастету", – ексзаступник генпрокурора
В Офісі генпрокурора прокоментували вбивство "чотирма ударами кастету"
В Офісі генпрокурора посилаються на результати комплексної експертизи, що тривала майже 2 роки.
Розслідування кримінального провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинув В'ячеслав Чорновіл, триває і здійснюється слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України,
– заявили в Офісі генпрокурора.
Там запевнили, що слідство перевіряє версію про скоєння умисного вбивства нардепа. Додали, що в цьому кримінальному провадженні проведено значний обсяг слідчих (розшукових) дій, у тому числі – судових експертиз.
У матеріалах, що надані для експертизи, не міститься інформації про ушкодження, які мали б ознаки ударної дії тупого предмету з обмеженою травмуючою поверхнею, в тому числі "кастета", що виходили б за межі комплексу характерних ушкоджень пасажира при ДТП,
– заявили у Офісі генпрокурора.
Там запевнили – згідно з висновком комплексної комісійної судово-медичної, транспортно-трасологічної та автотехнічної експертизи (від 29 жовтня 2018 року), встановили: ушкодження, які виявили при судово-медичній експертизі тіла В'ячеслава Чорновола та під час експертизи решток його ексгумованого тіла, є такими, що сформувалися внаслідок травмування особи, що перебувала у салоні транспортного засобу при зіткненні автомобіля з перешкодою.
Коротко про версію загибелі В'ячеслава Чорновола
- 15 вересня колишній заступник генпрокурора Микола Голомша заявив, що В'ячеслав Чорновіл не був жертвою аварії. Його начебто вбили "чотирма ударами кастету" у потилицю. Він також додав, що аналогічним способом зловмисники добили водія. Таку ж версію він озвучував й у 2015 році.
- За офіційними даними, – Чорновіл та його водій Євген Павлов загинули 25 березня 1999 року в аварії, що трапилась на трасі Бориспіль – Золотоноша. Тоді авто з політиком врізалось в "КамАЗ" з причепом, який розвертався серед шосе.
- Лідер "Народного руху" та його водій загинули внаслідок травм, отриманих внаслідок ДТП. Проте колеги Чорновола з "Народного руху" говорили про політичне вбивство.
- Справу закрили у 2014 році, проте поновили знову. Рішення про поновлення справи ухвалила колегія суддів Апеляційного суду Київської області. Тоді її направили на додаткове розслідування в прокуратуру.