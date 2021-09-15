За словами Голомші, таким самим кастетом зловмисники добили водія. За офіційними даними, Чорновіл та його водій Євген Павлов загинули у ДТП 25 березня 1999 року.

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Ми розслідували справу про вбивство Чорновола. І встановили, що Чорновола було вбито. Було вбито чотирма ударами кастету у потиличну ділянку голови і таким самим кастетом було добито водія,

– заявив ексзаступник генпрокурора.

Голомша повідомив, що вдалося встановити:

відключення подушок безпеки;

підроблення огляду місця події;

встановлено вбивство на Волині основного свідка.

Ексзаступник генпрокурора розповів: коли відкопали тіло, у кістках були важкі метали.

"Ми розкрутили експерта, який сказав, що він не проводив розтин тіла Чорновола", – зауважив Голомша.

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