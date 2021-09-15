За словами Голомші, таким самим кастетом зловмисники добили водія. За офіційними даними, Чорновіл та його водій Євген Павлов загинули у ДТП 25 березня 1999 року.
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Ми розслідували справу про вбивство Чорновола. І встановили, що Чорновола було вбито. Було вбито чотирма ударами кастету у потиличну ділянку голови і таким самим кастетом було добито водія,
– заявив ексзаступник генпрокурора.
Голомша повідомив, що вдалося встановити:
- відключення подушок безпеки;
- підроблення огляду місця події;
- встановлено вбивство на Волині основного свідка.
Ексзаступник генпрокурора розповів: коли відкопали тіло, у кістках були важкі метали.
"Ми розкрутили експерта, який сказав, що він не проводив розтин тіла Чорновола", – зауважив Голомша.
Загибель Чорновола: головне
- В'ячеслав Чорновіл – легендарний український журналіст, політик та дисидент.
- Він пішов з життя 25 березня 1999. За офіційною версією, Чорновіл розбився у ДТП на трасі Бориспіль – Золотоноша.
- Колеги Чорновола – представники Народного руху – відразу заявили про політичне вбивство.
- Генпрокуратура ексгумувала тіло у 2011 році.
- Згодом ексдепутат Григорій Омельченко підтвердив, що існує касета з інформацією про планування вбивства Чорновола.
- Бориспільській міжрайонний суд закрив справу у 2014 році.
- Водночас того ж року розслідування поновили.