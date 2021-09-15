По словам Голомши, таким же кастетом злоумышленники добили водителя. По официальным данным, Черновол и его водитель Евгений Павлов погибли в ДТП 25 марта 1999 года.
Заметьте Последние дни жизни Черновола в фотографиях
Мы расследовали дело об убийстве Черновола. И установили, что Черновол был убит. Был убит четырьмя ударами кастета в затылочную область головы и таким же кастетом был добит водитель,
– заявил экс-заместитель генпрокурора.
Голомша сообщил, что удалось установить:
- отключение подушек безопасности;
- подделку осмотра места происшествия;
- установлено убийство на Волыни основного свидетеля.
Экс-заместитель генпрокурора рассказал: когда нашли тело, в костях были тяжелые металлы.
"Мы раскрутили эксперта, который сказал, что он не проводил вскрытие тела Черновола", – заметил Голомша.
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