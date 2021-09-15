По словам Голомши, таким же кастетом злоумышленники добили водителя. По официальным данным, Черновол и его водитель Евгений Павлов погибли в ДТП 25 марта 1999 года.

Заметьте Последние дни жизни Черновола в фотографиях

Мы расследовали дело об убийстве Черновола. И установили, что Черновол был убит. Был убит четырьмя ударами кастета в затылочную область головы и таким же кастетом был добит водитель,

– заявил экс-заместитель генпрокурора.

Голомша сообщил, что удалось установить:

отключение подушек безопасности;

подделку осмотра места происшествия;

установлено убийство на Волыни основного свидетеля.

Экс-заместитель генпрокурора рассказал: когда нашли тело, в костях были тяжелые металлы.

"Мы раскрутили эксперта, который сказал, что он не проводил вскрытие тела Черновола", – заметил Голомша.

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