Треба піднімати матеріали справи, – ексзаступник генпрокурора про справу Чорновола
Джерело:"Радіо Свобода"
Колишній заступник генпрокурора Микола Голомша заявив, що В'ячеслав Чорновіл загинув не внаслідок ДТП, а був убитий "ударами кастета". В Офісі генпрокурора прокоментували: у матеріалах справи, мовляв, таких даних нема.
Таку сенсаційну заяву Голомша зробив в ефірі 4 каналу. Він наголосив, що очільника "Народного руху України" убили чотирма ударами в потилицю. Так само – як і його водія.
Раніше В Офісі генпрокурора прокоментували заяву Голомші про вбивство Чорновола кастетом
Було встановлено підробку огляду місця події, – Голомша
Було встановлено відключення подушок безпеки, підробку огляду місця події, було встановлено вбивство на Волині основного свідка. Коли ми відкопали труп, там були важкі метали в кістках. І ми розкрутили експерта, який сказав, що він не проводив розтин тіла Чорновола,
– сказав Голомша.
У коментарі "Радіо Свободі" Тарас Чорновіл погодився, що загибель його батька – не результат ДТП. Проте він сумнівається у версії щодо кастета.
Тарас Чорновіл підтримує версію вбивства
Голомша просто прихильник такої версії, але там є нерозв'язане питання. Тому що експертизи фальсифікувалися, і коли включився у експертизи один чесний чоловік, він знайшов проблеми, виникли питання, які не знайшли відповіді. Тоді у Голомші виникла версія,
– сказав Тарас Чорновіл.
Син очільника "Народного руху" каже, що за матеріалами справи соратники Чорновола прибули на місце вже за пів хвилини після ДТП, отож часу для скоєння вбивства у такий спосіб не було.
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Треба піднімати матеріали, – ексзаступник генпрокурора
Погоджується з тим, що зарано ставити крапку у справі і ще один ексзаступник генпрокурора Серній Горбатюк. Він вважає, що версія Голомші про кастет має мати під собою підґрунтя. Тоді справу потрібно розслідувати.
Є довідка про ознаки вбивства Чорновола, я її колись знайшов у кабінеті заступника генпрокурора, де працював. Треба піднімати матеріали справи, бо, наприклад, судмедексперт не писав, що безпосередньо від кастета. Він міг бачити якісь ознаки травмування,
– зауважив Горбатюк.
Згадок про кастет у матеріалах не знайшли
Ушкодження, які було виявлено при судово-медичній експертизі тіла Чорновола та в ході експертизи решток його ексгумованого тіла, є такими, що сформувалися внаслідок травмування особи, що перебувала у салоні транспортного засобу при зіткненні автомобіля з перешкодою,
– повідомили в Офісі генпрокурора.
До теми В'ячеслав Чорновіл: біографія видатного українця
Головне про загибель Вячеслава Чорновола:
- Відомий український політик та голова "Народного руху України" загинув 25 березня 1999 року.
- За тодішньою офіційною версією, він розбився у ДТП на трасі Бориспіль – Золотоноша.
- Соратники Чорновола з цим не погоджувались і наполягали, що політика вбили.
- У 2011 році тіло політика ексгумували.
- У 2014 році справу закрили, а потім знову відновили.