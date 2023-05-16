Чтобы "защитить россиян": вагнеровцы пообещали изнасиловать депутата Соболева на Красной площади

Члены частной военной компании "Вагнера" записали видео, на котором пригрозили депутату Госдумы России Виктору Соболеву сексуальной расправой. Объяснили они это тем, что якобы хотят "защитить россиян". Место для изнасилования выбрали не "кое-какое", а – Красную площадь в Москве.

Во вторник, 16 мая, появилось видео вагнеровцев, на котором наемники Евгения Пригожина обещают приехать в столицу России и "от**ать его в жо*у" одного из депутатов главного законодательного органа их террористической страны. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на вражеские СМИ.

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Чем недовольны вагнеровцы

Следует отметить, что накануне депутат Соболев подверг критике ЧВК "Вагнера". Собственно, он назвал батальон незаконным формирование и заявил, что присоединившимся к нему российским солдатам будет грозить до 15 лет лишения свободы.

Мы бойцы из-под Бахмута. Мы хотим сказать депутату Соболеву. Если ты, п**ар будешь совать свой нос, то страна из-за таких, как ты, проиграет войну. Так нам придется прийти на Красную площадь, чтобы защитить наш народ, русских, вы**ать тебя и таких, как ты, в жо*у. Поэтому приезжай к нам сюда, п**ар старый,

– сказал один из оккупантов на видео.

Отметим, что на этом видео присутствуют три захватчика:

мобилизованный;

наемник ЧВК "Вагнера";

присоединившийся к батальону зек.

Вагнеровцы угрожают сексуальной расправой депутату Госдумы: смотрите видео (есть нецензурная лексика, 18+)

Обратите внимание! На самом деле, депутат Соболев едва ли не первый из всех российских парламентариев, который сказал правду о ЧВК "Вагнера".

Эта военная компания действительно незаконна в России – ее статус даже не закреплен в юридическом поле.

К тому же любые частные военные формирования запрещены в России, как бы это странно ни звучало после стольких месяцев безрезультатных попыток вагнеровцев захватить Бахмут на Донетчине.

Ситуация на Бахмутском направлении