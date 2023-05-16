Аби "захистити росіян": вагнерівці пообіцяли зґвалтувати депутата Соболєва на Красній площі

Члени приватної військової компанії "Вагнера" записали відео, на якому пригрозили депутату Держдуми Росії Віктору Соболєву сексуальною розправою. Пояснили вони це тим, що нібито хочуть "захистити росіян". Місце для зґвалтування обрали не "абияке", а – Красну площу в Москві.

У вівторок, 16 травня, з'явилось відео вагнерівців, на якому найманці Євгенія Пригожина обіцяють приїхати до столиці Росії та "від**ати його в жо*у" одного з депутатів головного законодавчого органу їхньої терористичної країни. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ворожі ЗМІ.

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Чим невдоволені вагнерівці

Слід зазначити, що напередодні депутат Соболєв розкритикував ПВК "Вагнера". Власне, він назвав батальон незаконним формування та заявив, що російським солдатам, які долучились до нього, загрожуватиме до 15 років позбавлення волі.

Ми бійці з-під Бахмута. Ми хочемо сказати депутату Соболєву. Якщо ти, п**ар будеш сунути свій ніс, то країна через таких, як ти, програє війну. То нам доведеться прийти на Красну площу, щоб захистити наш народ, росіян, ви**ати тебе і таких, як ти, в жо*у. Тому приїжджай до нас сюди, п**ар пристарілий,

– сказав один з окупантів на відео.

Наголосимо, що на цьому відео присутні троє загарбників:

мобілізований;

найманець ПВК "Вагнера";

зек, що долучився до батальйону.

Вагнерівці погрожують сексуальною розправою депутату Держдуми: дивіться відео (є нецензурна лексика, 18+)

Зверніть увагу! Насправді депутат Соболєв чи не перший зі всіх російських парламентарів, який сказав правду про ПВК "Вагнера".

Ця військова компанія є справді незаконною в Росії – її статус навіть не закріплений в юридичному полі.

До того ж будь-які приватні військові формування заборонені в Росії, як би це дивно не звучало, але після стількох місяців безрезультатних спроб вагнерівців захопити Бахмут на Донеччині.

Ситуація на Бахмутському напрямку