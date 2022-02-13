Налоговик, устроивший смертельное ДТП на Буковине, был под действием наркотиков – ГБР
Источник:телеграм ГБР
Государственное бюро расследований установило, что виновником ДТП на Буковине, которое произошло 11 февраля, был налоговик. Кроме алкоголя, в его крови обнаружили еще и наркотики.
Как сообщают в ГБР, смертельное ДТП устроил работник Новоселицкой государственной налоговой инспекции ГУ ГНС в Черновицкой области.
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Что известно об аварии
По предварительной информации, 11 февраля примерно в 21:00 в селе Припрутье Черновицкого района налоговик на собственном автомобиле влетел в другой автомобиль. В результате столкновения водитель последнего погиб на месте происшествия.
В крови налоговика были наркотики
После прохождения медицинского осмотра на состояние опьянения в крови водителя обнаружили алкогольные и наркотические вещества. Следователи ГБР назначили ряд экспертиз для проверки указанных данных. Пока чиновника задержали. Детали трагического происшествия устанавливаются.
Решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от должности,
– объяснили в ГБР.
Предварительно дело квалифицировали по статье 286-1 о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде:
- лишения свободы сроком до 10 лет,
- с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 10 лет.
Громкое ДТП с кортежем Ярославского
- 9 февраля на трассе Киев – Харьков – Довжанский произошла авария. На месте ДТП нашли номерные знаки из кортежа президента "Металлиста" Ярославского.
- Сам Ярославский говорил, что во время ДТП спал. Мол, он узнал утром 10 февраля. Кстати, бизнесмен на следующий день улетел в Лондон.
- В компании Ярославского утверждали, что за рулем находился их водитель. Он пришел в полицию и признался. Однако потом выяснили, что на самом деле мужчина в момент аварии находился совсем в другом месте.
- Из-за фальсификации дела министр внутренних дел Денис Монастырский уволил главу полиции Харьковщины Станислава Перлина.
Все, что известно о смертельном ДТП с кортежем Ярославского: смотрите видео
Полный текст публикации ГБР:
ГБР задержало налоговика Буковины за ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в котором погиб человек Сотрудники ГБР задержали работника Новоселицкой государственной налоговой инспекции ГУ ГНС в Черновицкой области из-за дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб 26-летний мужчина.
По предварительной информации, 11 февраля 2022 года около 21:00 в селе Припрутье Черновицкого района налоговик на собственном автомобиле допустил столкновение с другим автомобилем, водитель которого в результате возникшего дорожно-транспортного происшествия погиб на месте происшествия. По результатам прохождения медицинского осмотра на состояние опьянения в крови водителя обнаружены алкогольные и наркотические вещества. Следователи ГБР назначили ряд экспертиз для проверки указанных данных.
Чиновник задержан. Детали трагического происшествия устанавливаются. Решается вопрос по сообщению задержанному о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от должности. Предварительная квалификация: нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего.