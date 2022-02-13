Податківець, що спричинив смертельну ДТП на Буковині, був під дією наркотиків, – ДБР

Державне бюро розслідувань встановило, що винуватцем ДТП на Буковині, яка сталася 11 лютого, був податківець. Крім алкоголю, в його крові знайшли ще й наркотики.

Як повідомляють у ДБР, смертельну ДТП спричинив працівник Новоселицької державної податкової інспекції ГУ ДПС в Чернівецькій області.

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Що відомо про аварію

За попередньою інформацією, 11 лютого приблизно о 21:00 у селі Припруття Чернівецького району податківець на власному влетів в іншу автівку. Внаслідок зіткнення водій останньої загинув на місці події.

У крові податківця були наркотики

Після проходження медичного огляду на стан сп'яніння у крові водія виявили алкогольні та наркотичні речовини. Слідчі ДБР призначили низку експертиз для перевірки вказаних даних. Наразі посадовця затримали. Деталі трагічної пригоди встановлюються.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади,

– пояснили у ДБР.

Попередньо справу кваліфікували за статтею 286-1 про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді:

позбавлення волі на строк до 10 років,

з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.

Гучна ДТП з кортежем Ярославського

9 лютого на трасі Київ – Харків – Довжанський сталася аварія. На місці ДТП знайшли номерні знаки з кортежу президента "Металіста" Ярославського.

Сам Ярославський говорив, що під час ДТП спав. Мовляв, про нього дізнався вранці 10 лютого. До речі, бізнесмен наступного дня полетів до Лондона.

У компанії Ярославського стверджували, що за кермом був їхній водій. Він прийшов до поліції та зізнався. Однак потім з'ясували, що насправді чоловік на момент аварії перебував зовсім в іншому місці.

Через фальсифікацію справи міністр внутрішніх справ Денис Монастирський звільнив голову поліції Харківщини Станіслава Перліна.

Все, що відомо про смертельну ДТП з кортежем Ярославського: дивіться відео

Повний текст публікації ДБР:

"ДБР затримало податківця Буковини за ДТП в стані алкогольного сп'яніння, в якій загинула людина Працівники ДБР затримали працівника Новоселицької державної податкової інспекції ГУ ДПС в Чернівецькій області через дорожньо-транспортну пригоду, в якій загинув 26-річний чоловік.

За попередньою інформацією, 11 лютого 2022 року близько 21:00 у селі Припруття Чернівецького району податківець на власному авто допустив зіткнення з іншою автівкою, водій якої внаслідок виниклої дорожньо-транспортної пригоди загинув на місці події. За результатом проходження медичного огляду на стан сп'яніння у крові водія виявлено алкогольні та наркотичні речовини. Слідчі ДБР призначили низку експертиз для перевірки вказаних даних.

Посадовця затримано. Деталі трагічної пригоди встановлюються. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади. Попередня кваліфікація: порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого".