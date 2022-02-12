Правоохоронець отримав травми. Наразі поліція встановлює обставини аварії.

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П'яний водій спорткару влетів в авто поліції

Аварія сталася приблизно о 4:00 12 лютого на перетині проспекту Свободи та вулиці Гнатюка. За інформацією "Варта 1", Hyundai Genesis Coupe рухався на великій швидкості.

Водій не впорався з керуванням та влетів у службове авто патрульної поліції. Очевидці розповіли, що чоловік поводився на місці аварії неадекватно.

Дивіться фото з місця аварії / Фото "Варта 1"

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Патрульний травмувався

Речниця Патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій розповіла, що за кермом Hundai перебував 44-річний львів'янин. Він мав ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік відмовився від перевірки на алкоголь, яку йому запропонували провести в лікарні.

У службовому автомобілі перебував 38-річний командир батальйону патрульної поліції. Він сидів на задньому сидінні автівки. Внаслідок ДТП поліцейський отримав травми. Наразі він перебуває в лікарні.