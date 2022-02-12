Правоохранитель получил травмы. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства аварии.

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Пьяный водитель спорткара влетел в авто полиции

Авария произошла примерно в 4:00 12 февраля на пересечении проспекта Свободы и улицы Гнатюка. По информации "Варта 1", Hyundai Genesis Coupe двигался на большой скорости.

Водитель не справился с управлением и влетел в служебное авто патрульной полиции. Очевидцы рассказали, что мужчина вел себя на месте аварии неадекватно.

Смотрите фото с места аварии / Фото "Варта 1"

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Патрульный травмировался

Пресс-секретарь патрульной полиции Львовщины Екатерина Рыбий рассказала, что за рулем Hundai находился 44-летний львовянин. Он имел признаки алкогольного опьянения. Мужчина отказался от проверки на алкоголь, которую ему предложили провести в больнице.

В служебном автомобиле находился 38-летний командир батальона патрульной полиции. Он сидел на заднем сиденье машины. В результате ДТП полицейский получил травмы. Сейчас он находится в больнице.